Il concertista internazionale Giuseppe Albanese in sala Tartini: omaggio al compositore Liszt

TRIESTE – È dedicato a Franz Liszt il recital attesissimo del grande concertista internazionale Giuseppe Albanese, ‘star’ di palcoscenici internazionali, dal Metropolitan e dalla Steinway Hall di New York al Mozarteum di Salisburgo, alla Konzerthaus di Berlino. A Trieste, mercoledì 3 maggio, si esibirà per la Stagione Concertistica di primavera – estate alla Sala Tartini del Conservatorio di Trieste: "Après une lecture de Liszt" titola il concerto, che offrirà pagine evocative in omaggio al compositore e alla sua fede incrollabile nella musica, quale espressione autentica e vivissima dei valori e delle umane vicissitudini. Appuntamento dunque in Sala Tartini alle 20.30. Info www.conservatorio.trieste.it tel. 040.6724911

Il concerto

Après une lecture de Liszt evidenzia un duplice riferimento: all’opera del compositore, che attinge a letture di Schiller, San Giovanni Evangelista, Miscimarra, Goethe, Wagner, Soumet; e all’insieme dei brani proposti nel corso del concerto: una sorta di ‘puzzle’ della percezione lisztiana della realtà. Ogni partitura in programma contiene infatti un riferimento extra-musicale: un paesaggio, un sentimento, una storia, una poesia, un’architettura … È la visione del Liszt viaggiatore, primo concertista della storia in senso moderno che, idealmente, narra un'Europa da lui già vissuta come un’unica, grande regione.