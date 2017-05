Alma Trieste, buona la prima: battuta Treviglio

TRIESTE - Davanti a 5.020 spettatori, l’Alma Trieste fa suo il prima match dei playoff battendo la Remer Treviglio per 88 a 83. Come nelle attese e come aveva messo in guardia alla vigilia coach Dalmasson, Treviglio si è dimostrato un osso tutt’altro che tenero, forte di alcune individualità importanti (in primis l’ala Sollazzo) e di un gioco di squadra veloce ed intenso. L’ha spuntata alla fine l’Alma mettendo la freccia del sorpasso nei due minuti finali di gioco e facendo tesoro della prestazione 'monstre' di Matteo Da Ros: per lui 27 punti, 9 rimbalzi e 5 assist. Positivo anche l’esordio del cavallo di ritorno Cavaliero che ha fatto subito capire che, con la sua esperienza e talento, potrà dare una mano importante ai biancorossi.

Per la prima dei playoff coach Dalmasson fa esordire Bossi, Green, Parks, Da Ros e Cittadini. La partita è piacevole e scoppiettante su entrambi i fronti, con ribaltamenti continui. Bello spettacolo e bell’equilibrio in campo. Si passa dal 7 a 7 con un’azione da tre punti di un pimpante Parks al 14 a 14 con un canestro da sotto di Bossi. Una scossa importante la dà Cavaliero che entra, applauditissimo, quando mancano tre minuti e tre secondi dallo scadere dalla prima frazione: il «mulo» infila subito due triple che portano l’Alma a +5 (24-19), ma gli ospiti ricuciono subito e si va all’intervallo sul 24-22.

Nella seconda frazione si esalta Da Ros (12 punti per lui nel tempetto) che porta Trieste a +7 (31-24), ma Treviglio, con un break di 9 a 0, si porta in vantaggio grazie ai punti di Marini e Sollazzo (31-33). L’Alma però risponde subito con un contro-break di 7 a 0 propiziato da Cavaliero e Parks (38-33) ed arriva al massimo vantaggio di +9 a metà partita con il solito Da Ros (50-41).

Nella terza frazione, grazie ad un Sollazzo preciso e determinato, gli ospiti tornano brevemente in vantaggio (53-55), ma Cavaliero e Green con due bombe rimettono le cose a posto (61-55), anche se nel finale i lombardi riescono ad impattare (67-67).

Nell’ultimo quarto le squadre rimangono a lungo appaiate, ma a due minuti dalla fine del match una schiacciata ed una tripla di Parks danno il «la» all’assalto finale di Trieste che riesce a scrollarsi la tenacissima Treviglio e vince il match per 88 a 83 dando appuntamento a mercoledì sera per gara 2.

Alma Trieste - Remer Treviglio 88-83 (24-22, 50-41, 67-67)

Alma Trieste: Matteo Da ros 27 (9/10, 2/6), Jordan Parks 18 (5/8, 2/5), Daniele Cavaliero 12 (0/0, 3/5), Alessandro Cittadini 8 (3/6, 0/0), Javonte damar Green 8 (1/3, 1/4), Stefano Bossi 6 (3/5, 0/2), Roberto Prandin 5 (1/2, 1/4), Andrea Pecile 4 (0/0, 0/1), Lorenzo Baldasso 0 (0/1, 0/1), Alessandro Simioni 0 (0/1, 0/0), Andrea Coronica 0 (0/0, 0/1), Massimiliano Ferraro 0 (0/0, 0/0). All. Dalmasson.

Remer Treviglio: Adam Sollazzo 26 (8/15, 3/4), Pierpaolo Marini 13 (4/7, 1/6), Paulius Sorokas 12 (2/7, 2/4), Emanuele Rossi 12 (5/6, 0/0), Tommaso Marino 10 (1/4, 1/5), Curtis Nwohuocha 6 (3/4, 0/0), Salvatore Genovese 2 (1/1, 0/2), Andrea Mezzanotte 2 (1/1, 0/1), Luca Cesana 0 (0/2, 0/2), Andrea Pecchia 0 (0/1, 0/0). All. Vertemati.