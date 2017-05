La comunicazione pubblica nell'era digitale: i direttori delle testate regionali a confronto

TRIESTE - "Palazzi di vetro, la comunicazione pubblica nell'era digitale». Questo il titolo del workshop voluto dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia (Corecom FVG) per fare il punto, assieme agli addetti ai lavori, sullo stato di salute della comunicazione pubblica ai tempi di Internet. Funziona ancora l'informazione che proviene dal "Palazzo", cosa va e cosa non va in un mondo, quello della comunicazione e dei nuovi mass media, profondamente cambiato rispetto anche solo a pochi anni fa? A questa e ad altre domande cercherà di dare una risposta la sessione di lavoro in programma a Trieste lunedì 8 maggio, nella sala Tessitori di piazza Oberdan 5, a partire dalle 10.

I protagonisti

Dopo le relazioni dei direttori delle due Agenzie di stampa di Giunta e Consiglio regionale e del capo di gabinetto del Comune di Trieste, si confronteranno i direttori delle più importanti testate giornalistiche che operano in regione: Il Piccolo, Il Messaggero Veneto, Rai, Ansa, oltre ai presidenti di Ordine dei giornalisti e Fnsi. Il workshop sarà inoltre arricchito dagli interventi di Anna Masera, public editor de La Stampa, già capo ufficio stampa e responsabile comunicazione della Camera dei deputati, in collegamento audio-video da Torino, e da quello di Maurizio

Pessato, presidente di SWG di Trieste, che per il Corecom ha svolto una ricerca sulla percezione della comunicazione istituzionale da parte dell'opinione pubblica.