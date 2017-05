Allestisce un bivacco ai Topolini, allontanato dalla Polizia dopo aver ripulito l'area

TRIESTE - Aveva allestito un bivacco ai Topolini. La Polizia, dopo avergli fatto ripulire l'area, lo ha allontanato. Questa mattina è stato il vicesindaco Pierpaolo Roberti a commentare, su Facebook, l'episodio. «Ieri, su segnalazione di alcuni bagnanti, la Polizia Locale è intervenuta per far sgomberare un bivacco ai Topolini. La persona che si è resa protagonista di questo episodio è stata allontanata solo dopo aver ripulito l'area assicurandosi che portasse via con se tutte le sue cianfrusaglie. Grazie agli agenti intervenuti e ai concittadini che hanno prontamente segnalato l'episodio». Lo sgombero del bivacco, infatti, rientra nelle nuove misure del regolamento di Polizia locale volute dalla giunta di centrodestra guidata dal sindaco Roberto Dipiazza.

