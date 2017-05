Polfer, controlli mirati in stazione: identificato un indagato per ingresso illegale in Italia

TRIESTE - Nella giornata del 28 aprile la polizia ferroviaria di Trieste è stata impegnata in mirati servizi di prevenzione e controllo in ambito ferroviario con particolare riguardo ai convogli ferroviari, stazioni, obiettivi sensibili lungo le linee ferroviarie, nonché ai passeggeri ed ai bagagli. In tale servizio sono stati impiegati 12 operatori Polfer che hanno controllato complessivamente due obiettivi tra stazioni ferroviarie, treni e altri siti sensibili, identificando e controllando 22 persone di cui una indagata in stato di libertà per ingresso illegale nel territorio dello Stato, effettuate verifiche su quattro bagagli.