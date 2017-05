Trieste dà il benvenuto a Nek: è tutto pronto al Politeama Rossetti per l'unica data in Fvg

TRIESTE – E’ il giorno di Nek. Proprio questa sera Trieste accoglierà il noto artista italiano nell’unica tappa in regione del suo «Undici in Tour». Filippo Neviani (questo il suo vero nome) si esibirà al Politeama Rossetti e regalerà al pubblico, con la sua straordinaria energia, i suoi indimenticabili successi di 25 anni di carriera e i brani del nuovo album. Il tour prende il nome dall’ultima raccolta di inediti, «Unici» (Warner Music), uscita quest’autunno. L’album contiene il nuovo singolo "Differente», tra i brani più trasmessi dalle radio e le hit degli scorsi mesi «Uno di questi giorni» e la title track «Unici».

Il nuovo album

Prodotto dallo stesso Nek e da Luca Chiaravalli, «Unici» è il tredicesimo album di inediti dell'artista, uscito a quasi due anni di distanza dal precedente «Prima di Parlare». Sono undici le tracce in totale: Unici; Differente; Questo so di me; Freud (featuring J-Ax); Uno di questi giorni; Mia; Il giardino dell’Eden; La mia terra; Quando era ora; In braccio; Futuro 2.0. Ma Nek non si limiterà a cantare il presente, proporrà dal vivo anche le canzoni che hanno segnato la sua carriera, dal debutto ad oggi. Tra queste ricordiamo «Laura non C'è» (1997), «Sei Grande» (1997), «Se io non Avessi Te» (1998), «Se una Regola C'è» (1998), «Sei Solo Tu» (2002), «Almeno Stavolta» (2003), «Lascia che io sia» (2005), ed «Eclissi del Cuore» (2011), cover di Bonnie Tyler riarrangiata, duettata con L'Aura Abela, «Fatti Avanti Amore» (2015).