2000 baby runner alla riscossa: è festa in piazza Unità d'Italia!

TRIESTE - Grande festa dello sport e del divertimento questa mattina in piazza Unità d’Italia con la Miramar Young, la corsa per bambini e ragazzi dai 3 anni in su, organizzata dall’Apd Miramar e sostenuta da Orion e dalla Fondazione CRTrieste. Tante le scuole presenti, da quelle d’infanzia alle medie, molti anche i bimbi iscritti singolarmente, tutti pronti per affrontare l’anello di piazza Unità d’Italia, un tracciato da percorrere divisi in batterie, a seconda dell’età. Alcune classi hanno realizzato gadget ad hoc per la giornata, come la scuola Cuccioli, che ha confezionato simpatici copricapo con disegnato il castello di Miramare, in onore del nome della kermesse. A sostenere i baby runner in gara una folta schiera di genitori, nonni e amici, oltre agli insegnanti, che hanno festeggiato l'entusiasmo dei giovani partecipanti. Nessuna classifica a fine di ogni competizione, per tutti la stessa medaglia anche se i primi tre sono saliti sul palco, per riceverla sul podio. Per i baby runner, grazie a Radio Punto Zero, anche un pensiero green by Marinaz Agraria e Giardinaggio, alcuni semi da piantare e un segnalibro, e poi merendine di Eppinger, Miele di Comaro (Cassacco), le caramelle de La Giulia e le mele de La Tiepola di Maniago. Il tetto massimo, fissato nei mesi scorsi a quota 2mila iscritti, è stato rapidamente raggiunto in poche settimane. I bambini più piccoli, alcuni ancora con tre anni da compiere, hanno aperto ufficialmente la mattinata con solo 50 metri da correre.

Tutti gli appuntamenti

Appuntamento con il Trieste Running Festival domani sera, mercoledì 3 maggio, alle 21 in piazza Unità d’Italia con la 4.Trieste Doggy Run, corsa/passeggiata solidale aperta ai cani…con proprietario a guinzaglio, con parte del ricavato devoluto all’Astad e le iscrizioni ancora aperte da Arkadia2 in viale Raffaello Sanzio fino alle 19.30 di mercoledì 3 maggio, con ritiro dei pacchi gara. Giovedì 4 maggio alle 16 apre i battenti invece il Miramar Village sulle Rive e soprattutto il Miramar Expo al Savoia Excelsior Palace, per le iscrizioni alla Generali Miramar Family e il ritiro dei pacchi gara, venerdì 5 e sabato 6 anche per l’Autopiù Trieste Europe Marathon, la Trieste Europe Halfmarathon e la Costiera Run, le corse in programma domenica 7 maggio, tutte con partenza a Miramare e arrivo in piazza Unità d’Italia.