Tagliatelle, tortellini e gnocchi da chef con i corsi di cucina al Centro Capon

TRIESTE - Al Centro Diurno «Capon» di Villa Carsia, in via S.Isidoro 13, dal 4 maggio all'8 giugno, dalle 16 alle 17.30, si svolgeranno dei corsi di cucina – aperti a tutti - promossi dal Comune di Trieste-Area Servizi e Politiche Sociali, in collaborazione con Habitat Microarea Vaticano-Gretta. Il programma dei corsi, che si terranno il giovedì, verterà su svariati temi culinari: giovedì 4 maggio, «impasti, tipi di farine e tagliatelle; giovedì 11 maggio: «cavatelli, fusi, gnocchi di patate»; giovedì 18 maggio: «pasta alla chitarra e sbiricci»; giovedì 25 maggio: «tortellini e ravioli»; giovedì 1 giugno:»orecchiette e fusilli»; giovedì 8 e 15 giugno: «l'ABC della pasticcera». E' obbligatoria la prenotazione (20 posti al massimo) al numero: 040-211484