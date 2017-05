La Guardia di Finanza ricorda l'eccidio dei 97 finanzieri di via Campo Marzio

TRIESTE - Domani alle 11, al Monumento Nazionale della Foiba di Basovizza (TS), sarà celebrata, dall’Ordinario Militare per l’Italia, Sua Eccellenza l’Arcivescovo Santo Marcianò, una Santa Messa al campo in suffragio dei Caduti, che sarà preceduta dall’Alzabandiera e dalla deposizione di una corona d’alloro alla lapide marmorea riportante i 97 nominativi. All’evento interverrà il Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Orientale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Vicanolo, nonché Autorità civili, religiose e militari e le rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e delle Sezioni dei Finanzieri in congedo.