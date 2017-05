Cercano della droga, ma trovano un revolver nascosto dentro un finto libro

TRIESTE – Già noto alle forze dell’ordine per coltivazione di marijuana, C. C., classe 1980, lo scorso 29 aprile, è finito nuovamente nel mirino dell Polizia di Trieste che ne ha perquisito l’abitazione, in esecuzione a un decreto emesso dalla Procura della Repubblica del capoluogo, per la ricerca di droga.

Il ritrovamento

Gli agenti della Squadra Mobile, però, nell’abitazione dell’indagato, non hanno trovato alcuna traccia di stupefacenti, bensì un revolver ‘Smith&Wesson’ calibro 22, munito di 29 cartucce, la cui matricola non era leggibile.

L’arma era ‘custodita’ all’interno di un finto libro (un dizionario di lingua spagnola) che, a sua volta, racchiudeva una cassetta di sicurezza, dove era stato posta l’arma da fuoco, di piccole dimensioni e facilmente occultabile, qualora portata indosso.

Ai domicialiari

All’uomo è stato dunque contestato il reato di detenzione di arma clandestina, nonchè la ricettazione della stessa. Ultimati gli adempimenti di rito, C. C., come disposto dal Pm titolare del fascicolo processuale, è stato messo agli arresti domiciliari.