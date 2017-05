Grim: «Il Pd deve essere coeso per dare risposte al Paese»

TRIESTE - «Domenica le persone ci hanno dato una lezione di democrazia e passione: non deludiamole e lavoriamo compatti per il bene del Paese, in una fase di rinnovamento forte della nostra azione politica». Lo afferma la segretaria regionale del Pd Antonella Girm, dopo le primarie che, anche in Fvg, hanno riconfermato Matteo Renzi alla guida del partito. Secondo Grim «siamo gli unici a mettere in campo un dispiegamento così importante di forze per coinvolgere veramente le persone nelle scelte. E’ impegnativo, costa fatica, ma è il nostro modo di intendere la politica, e giornate come quella di domenica – continua - sono una vera iniezione di forza e di entusiasmo, un tesoro che il nostro partito deve maneggiare con cura e rispetto». «Partiamo – osserva Grim - dalle cose buone fatte in questi anni, che sono tante, e rendiamole la base solida del rilancio dell’azione del nostro partito. Il Paese ha bisogno di risposte concrete, di soluzioni, di un’azione di governo mirata ed efficace, rivolta soprattutto alle periferie e alla fasce più fragili. Il Pd è forza di governo e deve essere coeso per contribuire a dare quelle risposte al Paese, raccogliendo la responsabilità che quasi due milioni di persone ci hanno dato».