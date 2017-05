Illycaffè cambia miscela: gli ingredienti sono a misura...di chef

TRIESTE - A Taste of Milano prove di contaminazione tra alta cucina e un caffè-simbolo del made in Italy. Illycaffè, per la prima volta dal 1933, cambia la sua miscela, un blend di nove delle migliori qualità di Arabica di nove diverse origini, per una produzione personalizzata a misura di chef. Come riportato dall'Ansa, a innovare la gamma è il progetto "illy Chef Ambassador" che sarà presentato da Andrea Illy, presidente di illycaffè, al Festival degli chef previsto a Milano dal 4 al 7 maggio. Viki Geunes, Antonia Klugman, Guy Martin, Giancarlo Morelli, Niko Romito, Claudio Sadler, Luigi Taglienti sono i primi chef protagonisti dell'iniziativa. Ognuno di loro ha potuto combinare i nove ingredienti dello storico blend in quantità e proporzioni differenti per esprimere il proprio stile di caffè offerto ai clienti del ristorante e da utilizzare anche come nuovo ingrediente per le proprie ricette. 'illy Chef Ambassador ha reso protagonista per la prima volta la creatività degli chef anche nel mondo del caffè, sottolinea Andrea Illy.