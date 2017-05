ShorTS International Film Festival compie 18 anni: è record di iscrizioni!

TRIESTE - ShorTS - International Film Festival, in programma a Trieste dall’1 all’8 luglio 2017, compie diciotto anni e con la maggiore età sono arrivati anche dei numeri da record. Per la prima volta le iscrizioni hanno toccato la quota di 4318 cortometraggi proposti da 122 paesi nel mondo, tra cui alcuni molto remoti, o prestigiose partecipazioni da parte di opere già premiate in importanti eventi internazionali. Un aumento di iscrizioni che, dalle parole della presidente del Festival Chiara Valenti Omero, è da attribuire all’aumentata visibilità del Festival, attraverso nuove iniziative e presentazioni, ma anche una storia festivaliera che ha visto nel rinnovamento e nella ricerca i suoi maggiori punti di forza. E a questo importante giro di boa la presidente del Festival Chiara Valenti Omero ha deciso di far avanzare le nuove leve lasciando spazio e responsabilità al gruppo di giovani che lavora da tempo nel team organizzativo. La selezione delle opere in concorso è toccata quindi a Francesco Ruzzier che quest’anno ha registrato una nuova vivacità nella produzione italiana: «Quest’anno di cortometraggi ne abbiamo visti davvero un’infinità. E nelle ore passate a visionare i film iscritti, arrivati da ogni angolo del pianeta, mi sono reso conto di come solo accostando ed unendo diversi tipi di sguardo e modi di raccontare la vita, sia possibile ottenere una visione autentica e globale del nostro mondo. È infatti sempre più difficile racchiudere e rappresentare in una singola storia la frammentarietà della realtà in cui siamo abituati a vivere, ma se proviamo a vedere in sequenza alcuni di questi frammenti sarà come viaggiare attorno alla terra, riuscendo, in questo modo, a conoscerla un po’ meglio: questo è quello che vorrei riuscisse a trasmettere, nel suo piccolo, la selezione di ShorTS IFF».

La selezione

Sono 90 quindi i cortometraggi in concorso nella sezione Maremetraggio di cui 17 provenienti dall’Italia, ben 7 in più rispetto al 2016. E tra i titoli selezionati molti sono cortometraggi di animazione, genere che ben si presta alla reinterpretazione di realtà difficilmente raccontabili altrimenti. E se c’è un tema globale che più di altri attraversa le opere arrivate quest’anno a Trieste è quello del confine. Dall’Europa all’Asia la frontiera e il suo attraversamento ritorna nell’opera di numerosi autori. Sono 32 i paesi della selezione finale: Argentina, Austria, Bangladesh, Belarus, Belgio, Canada, Cina, Costa Rica, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Iran, Israele, Italia, Corea del Sud, Malesia, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Federazione Russa, Senegal, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito, Stati Uniti e Venezuela.

I premi

Tra i riconoscimenti confermati anche per l’edizione 2017 c’è il Premio al Miglior Cortometraggio pari a 5.000 euro, il prestigioso Premio «Studio Universal», realizzato grazie al rinnovo della partnership tra l’Associazione Maremetraggio e Studio Universal (Mediaset Premium sul DTT) – la TV del cinema da chi fa cinema – che consiste nell’acquisizione dei diritti Pay per la trasmissione al miglior corto d’animazione, a poi ancora il Premio al Miglior Montaggio Italiano assegnato dall’AMC (Associazione Montaggio Cinematografico e Televisivo) accanto a molti altri. Viene inoltre confermato anche quest’anno il Premio TriesteCaffè assegnato dal pubblico che ogni sera affolla Piazza Verdi. Tutti i 90 titoli della selezione sono consultabili sul sito http://www.maremetraggio.com