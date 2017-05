Morì in campo a 16 anni: indagato il dirigente del Basket Trieste

TRIESTE - La Procura di Brescia ha chiuso le indagini sulla morte di Eugenio Rossetti, 16enne giocatore di basket, di origine friulana, morto in provincia di Brescia nell'ottobre 2016 durante una partita con la sua squadra, il Basket Trieste. Il giovane aveva avuto un infarto sul campo da gioco, ed era morto in ospedale, meno di 24 ore dopo. Come riporta l'Ansa è stato indagato per omicidio colposo il dirigente del club Derik Depolo. Secondo il pm Ambrogio Cassiani, che ha firmato la chiusura indagini, il giocatore non aveva effettuato la visita medica per l'idoneità sportiva che era scaduta da tempo. Il 16enne soffriva di un importante problema cardiaco.