Trieste Running Festival, è boom di iscrizioni! Per la Generali Miramar Family attesi 3mila partecipanti

TRIESTE - Grande entusiasmo e partecipazione per il primo Trieste Running Festival targato Apd Miramar. Sold out online i pettorali per la Autopiù Trieste Europe Marathon, la Trieste Europe Halfmarathon e la Costiera Run in programma domenica 7 maggio, ma ulteriori 100 pettorali saranno disponibili in via eccezionale, alla luce delle tante richieste, da venerdì 5 maggio al Miramar Expo, allestito allo Starhotels Savoia Excelsior Palace Hotel. Volano anche le iscrizioni alla Generali Miramar Family, che in fase di pre-iscrizione supera già quota 3mila. Tra i gruppi più numerosi quello formato da Lilt, Centro Cardiovascolare e Azienda Sanitaria, con oltre 400 persone. Sarà proprio il Miramar Expo, allestito allo Starhotels Savoia Excelsior Palace Hotel, in Riva del Mandracchio 4, il punto di riferimento per nuove iscrizioni e ritiro pacchi gara per tutte le corse. Aprirà i battenti alle 16 di giovedì 4 maggio, per continuare l’attività fino alle 19 di sabato 6 maggio e sarà anche la base dove poter chiedere informazioni e indicazioni utili. Tutti i dettagli sulle tariffe per le iscrizioni alla Generali Miramar Family e alle competitive sono pubblicate sul sito triestemarathon.it.

Tutte le informazioni

Il Miramar Expo sarà a disposizione del pubblico quindi giovedì 4 maggio dalle 16 alle 20 solo per la Generali Miramar Family, venerdì 5 maggio dalle 10 alle 19 e sabato 6 maggio 2017 dalle 10 alle 19 anche per le competitive. Venerdì 5 maggio alle 11, alla Sala San Giusto, allo Starhotels Savoia Excelsior Palace Hotel, saranno illustrate novità e curiosità relative al Trieste Running Festival nel corso di una conferenza stampa, dove saranno presentate ufficialmente anche le t-shirt delle corse di domenica. Sempre domani, nel pomeriggio, aprirà ufficialmente anche il Miramar Village sulle Rive, dove in campo scenderanno anche alcuni volontari a supporto del progetto avviato da Apd Miramar in collaborazione con AcegasApsAmga, per una raccolte differenziata accurata nel villaggio e una sensibilizzazione generale nei confronti del conferimento dei rifiuti in modo corretto e attento. Questa sera alle 21 il Trieste Running Festival continua con la 4.Trieste Doggy Run in piazza Unità d'Italia, la corsa solidale dedicata agli amici a quattro zampe, e per gli ultimi ritardatari iscrizioni direttamente sul posto mezzora prima della partenza.