"Incontri con il cinema" in biblioteca: si comincia con Hitchcock

TRIESTE - La Biblioteca Comunale Stelio Mattioni di via Petracco 10 Borgo San Sergio, in collaborazione con il progetto Habitat - Microarea, organizza ogni primo mercoledì del mese, alle 16, l'iniziativa «Incontri con il cinema». Un ciclo di proiezioni di film rivolta agli utenti della biblioteca per promuovere benessere e coesione sociale. Questa sera la prima proiezione: "Io ti salverò" di Alfred Hitchcock; il 7 giugno sarà la volta di "Intrigo internazionale" di Alfred Hitchcock e infine il 5 luglio "Gilda" di Charles Vidor.