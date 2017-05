Mostre, incontri, festival: per essere giovani in città basta... l'Agenda 14/35

TRIESTE - E' stata presentata nella Sala Tergeste del Municipio, in piazza dell'Unità, «Agenda 14/35. Un altro modo di essere giovani in città», la nuova iniziativa del PAG del Comune di Trieste, sigla che intende, con la nuova dicitura di «Progetto Area Giovani», significare e orientare – come sottolineato dal competente Assessore comunale alla Cultura, Sport e Giovani Giorgio Rossi - «verso una prospettiva di ampliamento, coinvolgimento e massima partecipazione di tutte le energie giovanili cittadine, in un'ottica, appunto, eminentemente di sviluppo «progettuale» e ideale». «Agenda 14/35» sarà un ampio calendario di eventi curati da realtà giovanili della nostra città in co-organizzazione con il Comune. Si tratterà – come è stato spiegato dall'assessore Giorgio Rossi, la responsabile comunale dei 'progetti di rete' per i giovani e gli adolescenti Donatella Rocco e Susan Petri dello stesso Servizio Politiche Giovanili- di un calendario veramente nutrito e in grado di spaziare su molteplici rami e argomenti propri degli interessi giovanili ma non solo.

Programma per giovani

Sarà inoltre un calendario «fatto» dagli stessi 47 soggetti «under 35» (associazioni ma anche gruppi non istituzionalizzati, scuole, realtà informali cui partecipano giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni) che si sono accreditati al PAG a seguito di un 'bando' lanciato nei mesi scorsi. Ogni soggetto proporrà un proprio programma in modo da offrire ai coetanei ma anche a tutti i cittadini interessati, da maggio a ottobre a cura di un primo gruppo di 29 realtà, incontri, mostre, workshop, attività performative (coro, orchestra, breakdance, yoga, hip hop), festival teatrali, aperitivi scientifici e altre iniziative, che vedranno come sedi, in questo primo semestre sperimentale, non solo il Polo Giovani «Toti» ma anche alcuni spazi del Castello di San Giusto (come l'ex «Bottega del Vino»), il Polo di Borgo San Sergio e, in prospettiva, il Porto Vecchio, con particolare riferimento all'auditorium della Centrale Idrodinamica come sede di presentazioni e conferenze.

La soddisfazione degli amministratori

Come ha osservato l'assessore Giorgio Rossi durante la presentazione, «vi è effettivamente in questo progetto – ha detto – non solo una nuova volontà ma anche un nuovo modo di offrire spazi e servizi ai giovani della città. Grazie a un nuovo assetto organizzativo e a una semplificazione delle procedure i soggetti accreditati avranno infatti la possibilità di utilizzare a titolo gratuito gli spazi e le attrezzature dei Poli. Ma non solo: con il formale affidamento ai soggetti accreditati delle chiavi delle strutture si opererà concretamente in termini di grande fiducia nei confronti dei giovani, optando per un modello di organizzazione che riconosce loro capacità, iniziativa e responsabilità. Qualità che, oltre all'attivazione di un dialogo costruttivo e proficuo con le istituzioni, porteranno all'ottimizzazione delle risorse disponibili in termini di luoghi fisici, strumenti e professionalità». «Sarà importante – ha concluso Rossi – che da questo progetto non escano solo le pur molte e tutte valide attività in programma, singolarmente prese, ma che, viceversa esse possano interagire tra di loro, creare uno scambio e un confronto di idee che possa alzarsi più in alto, fino a creare un dibattito culturale in città e a dare un contributo originale alla discussione tra le nuove generazioni di triestini e nella città tutta».

Tutte le informazioni

Le «curatrici» materiali del programma, Donatella Rocco e Susan Petri, hanno ribadito spazi e luoghi di svolgimento delle attività, la «struttura organizzativa aperta» che potrà consentire anche altri, successivi accreditamenti e, soprattutto, per indirizzare tutti alla lettura del sito «dedicato» pag.comune.trieste.it (raggiungibile anche dalla pagina «Educazione» della Retecivica) dove sono illustrati tutti i dettagli di «Agenda 14/35 2017», mentre per quanto concerne i 'social media' l'iniziativa è presente su FB (#Progetto Area Giovani). Per ulteriori informazioni ci si può anche rivolgere direttamente al «Polo Giovani Toti», piazza della Cattedrale 4/a, tel 040-348.5818, posta: pologiovani.toti@comune.trieste.it