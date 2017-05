Trieste Doggy Run, oltre 300 cani alla corsa solidale!

TRIESTE - Sono oltre 300 i cani, con proprietario a guinzaglio, protagonisti della quarta Trieste Doggy Run, passeggiata/corsa solidale dedicata agli amici a quattro zampe, svolta nella serata di mercoledì in piazza Unità d’Italia. L’evento fa parte del Trieste Running Festival ed è organizzato da 42K srl in collaborazione con Apd Miramar. Parte del ricavato sarà destinato all’ Astad, rifugio per cani e gatti di Trieste. Dopo la partenza tutti pronti ad affrontare il tracciato cittadino, di circa 3 chilometri, per rientrare poi in piazza Unità d’Italia. Premi assegnati grazie agli sponsor Wedog, Arkadia 2, Yup collars, Bar Unità/La preferita1991, la Spiaggia di Pluto, WAW Inovika Italy e Speranza Assicurazioni. Grazie anche alla collaborazione dell’AcegasApsAmga.

La classifica

A vincere la corsa è stato Quick con Borut Terco, al secondo posto Cody e Troy con Alessio del Fabbro, terza Mia con Matteo Stefanini, quarta Nina con Maurizio Sciucca e quinto piazzamento per Oscar con Daniela Festa. Il cani più giovane della serata è stato Hemigway, nato a fine gennaio 2017, mentre il più vecchio è stato Joy, classe 1998, ma sul podio un riconoscimento è stato assegnato anche a un altro cagnolino anziano, Chicco, insieme alla proprietaria Jole. Hanno preso parte alla passeggiata anche i volontari dell’Astad e alcuni rappresentanti dell’associazione Il Fagiolo di Padova, che cura e accoglie cani con problemi motori. Presente con un presidio anche U.Ci.O. Unità Cinofile Operative Onlus, della Protezione Civile FVG e i veterinari della Clinica Tergeste.