Barcola dice addio al suo parroco: è morto don Elio Stefanuto

TRIESTE – La comunità di Barcola è in lutto. Don Elio Stefanuto, lo storico parroco della frazione, è mancato questa mattina in seguito ad un infarto. Nato nel 1938, originario di Taglio Veneto (Portogruaro), don Elio arriva a Trieste nel 1960 con una laurea in Filosofia a Vienna e una in Teologia alla Gregoriana di Roma. Cinque anni più tardi diventa sacerdote, a Muggia. Ed è a San Giacomo che il comincia il suo cammino pastorale. Dopo 14 anni a fianco di monsignor Cosulich, c'è il trasferimento a Barcola. L'incarico da parroco si chiude nel 2012, ma nello stesso anno don Elio viene nominato canonico emerito del Capitolo della Cattedrale, titolo che di fatto gli consente di operare ancora nella chiesa di San Bartolomeo.