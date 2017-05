Bambini non vaccinati, in quattro non ammessi all'asilo

TRIESTE – Non vaccini tuo figlio? Il bambino non viene ammesso all’asilo. Sono quattro i piccoli che, grazie ai meccanismi introdotti dal nuovo regolamento comunale che prevede l'obbligatorietà della profilassi, sono risultati non in regola con i vaccini. Davanti alla contrarietà dei genitori a rispettare l’iniziativa pubblica, il Comune ha deciso per la «non ammissione» dei bimbi in classe per il prossimo anno scolastico. Le famiglie avranno la possibilità di rivolgersi ad altre strutture che non prevedono la vaccinazione come requisito d’accesso, ad esempio le scuole statali.

Le fasi della procedura

Come riporta Il Piccolo, il 5 aprile l'Azienda sanitaria aveva trasmesso al Comune un elenco di 63 nomi di genitori che hanno presentato domanda di iscrizione per le scuole d'infanzia senza però aver assolto gli obblighi vaccinali indicati. Dopo aver contattato ogni famiglia, si è scoperto che in 32 casi i bambini erano stati vaccinati in altre regioni d'Italia e all'estero. Ai restanti 31 il Comune ha invece inviato una mail con l’invito a comunicare entro il 27 aprile la «volontà» di vaccinare i propri figli. Dopo questo sollecito, 19 genitori hanno confermato l’intenzione di portare i bambini in distretto sanitario: per loro, ammessi al momento con «riserva", seguiranno le verifiche dell'Asuits. Altri otto hanno invece rinunciato all'iscrizione, i restanti quattro sono stati esclusi.