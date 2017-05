Riforniva spacciatori di eroina e cocaina: arrestato 34enne sloveno

TRIESTE - Il Giudice per le indagini preliminari ha deciso la misura della custodia cautelare in carcere per Zdravko Ljubicic, uno sloveno di 34 anni, particolarmente attivo in città: riforniva numerosi spacciatori locali di eroina e cocaina. L'altro giorno la Polizia Locale l'ha arrestato vicino all'Università e lo ha condotto in carcere. Si è così conclusa l'indagine Return 2017, durata più di 5 mesi: lo scorso dicembre l'Azienda Sanitaria aveva segnalato alla Procura della Repubblica alcuni casi di overdose tra minorenni e questa aveva affidato le indagini al Nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale, attivo da anni nella lotta alla droga, specialmente nel mondo minorile, e profondo conoscitore delle dinamiche dello spaccio locale. Sin dall'inizio, sono stati raccolti numerosi elementi a carico di maggiorenni venditori di cocaina ed eroina - alcuni di essi, arrestati, sono già in carcere -. Pesci piccoli, che alimentavano un mercato fatto anche di numerosi clienti minorenni: gli investigatori però puntavano più in alto, a quel fornitore che tutti conoscevano semplicemente come Marko, un nome di fantasia usato da Ljubicic «sul lavoro» come ulteriore cautela perché nessun organo di polizia potesse risalire a lui attraverso le testimonianze dei suoi clienti.

La fine della vicenda

Oltre alle prove sullo spaccio di droga la Polizia Locale ha appurato che l'uomo gestiva l'intensa attività criminosa con minacce e comportamenti estorsivi nei confronti di chi non riusciva a pagare la droga o era solo in ritardo. Anche questi ultimi elementi hanno consentito alla Procura della Repubblica di ottenere dal Giudice per le indagini preliminari l'emissione della misura della custodia cautelare in carcere: è lì infatti che si trova, dopo l'arresto per spaccio di droga pesante ed estorsione, a disposizione del Magistrato.