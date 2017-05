Tentano di rubare un mezzo della Polizia: arrestati due romeni

TRIESTE - Nel pomeriggio di ieri il personale della Squadra Mobile si trovava in centro, con un furgone, per svolgere la normale attività di controllo. Ad un certo punto si sono avvicinati al mezzo due soggetti che, con aria furtiva, dopo avere fatto alcuni giri intorno alla vettura, hanno più volte guardato al suo interno. Uno dei due, avendo verificato che l’auto era aperta, ha richiamato l’attenzione dell’altro: il furto era a portata di mano. Purtroppo però non si erano accorti di una cosa: all'interno del mezzo c'era un agente, che in un attimo ha allertato i colleghi. I due malviventi, cittadini romeni di 35 e 33 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato. Da un controllo sugli effetti personali, sono state rinvenute due ricevute per il deposito bagagli presso la stazione ferroviaria di Trieste; non è escluso che il mezzo potesse servire per raggiungere qualche destinazione.