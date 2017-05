Tutti al museo! La prima domenica del mese è gratis

TRIESTE - Il Comune di Trieste ricorda che domenica 7 maggio, prima domenica del mese, i Civici Musei saranno tutti visitabili (ad eccezione del Museo Morpurgo, del Museo di Storia Patria e del Museo del Risorgimento) a ingresso gratuito.

La ‘mappa’ dei Musei e gli orari di apertura:

Civico Museo Revoltella Via Diaz, 27 – orario 10-19

Civico Museo di Storia ed Arte – Via della Cattedrale, 15 – orario 10-19

Civico Museo Sartorio – Largo Papa Giovanni XXIII, 1 – orario 10-19

Civico Museo d’Arte Orientale – Via San Sebastiano, 1 – orario 10-19

Civico Museo Teatrale «Carlo Schmidl» – Via Rossini, 4 – orario 10-18

Castello di San Giusto / Armeria e Lapidario Tergestino al Bastione Lalio – Piazza della Cattedrale 3 – orario 10-19

Civico Museo di Guerra per la Pace «Diego de Henriquez» – Via Cumano, 22-24 – orario 10-19

Civico Museo della Risiera di San Sabba/Monumento Nazionale - Via Giovanni Palatucci, 5 – orario 9-19

Civico Museo della Cultura Istriana Fiumana e Dalmata - Via Torino, 8 – orario 10-19

Civico Aquario Marino Molo Pescheria, 2 - Riva Nazario Sauro, 1 orario 9-19

Civico Museo di Storia Naturale - Via dei Tominz, 4 orario 10-19

Civico Museo del Mare - Via Campo Marzio, 5 – orario 9-13

Civico Orto Botanico - Via Marchesetti, 2 – orario 9-14