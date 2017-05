Si chiude la "Settimana della composizione": concerto-evento per gli allievi del Tartini

TRIESTE – Concerto-evento questa sera alle 20.30 al Conservatorio Tartini di Trieste. Una vera festa della creatività compositiva e musicale aperta a tutta la città, momento centrale della Settimana della Composizione che si concluderà sabato 6 maggio. L’iniziativa nasce per valorizzare la Scuola di Composizione del Conservatorio, di altissima tradizione, e al tempo stesso la tradizione compositiva di Trieste e le radici multiculturali della città, ponte fra culture anche oltreoceano. Non a caso la Settimana della composizione nasce a partire dalle importanti collaborazioni del Tartini con l'Accademia di Musica di Lubiana e con l'Accademia di Musica di Novi Sad (Serbia), con cui è in atto un intenso scambio studentesco. Novità rilevante è la nuova collaborazione avviata con la prestigiosa Università di Toronto: nei mesi scorsi due allievi del Tartini, Silvio Bartoli e Davide Coppola, avevano preso parte a uno specifico workshop a Toronto organizzato dalla stessa Università, grazie alla borsa di studio offerta dal Rotary Club Muggia. Ora tre studenti di Toronto parteciperanno alle manifestazioni inserite nella Settimana della composizione, e al concerto conclusivo, nel quale saranno eseguite alcune loro composizioni, affidate ad Ensemble di allievi del Tartini. Ingresso libero. Info www.conservatorio.trieste.it