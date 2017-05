La danza tra magia e incanto, "Il mantello di pelle di drago" in scena al Rossetti

TRIESTE - Martedì 9 maggio alle 20.30 al Politeama Rossetti, appuntamento con uno dei balletti più attesi del festival TSDanza 3.0, organizzato Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Si tratta de «Il mantello di pelle di drago», sulle coreografie di Massimiliano Volpini, con cui ritorna sul maggior palcoscenico triestino una Prima Ballerina molto amata, Sabrina Brazzo. L'evento è raffinato e ricco di magia che celebra il fascino della danza attraverso splendide musiche (un collage di brani di Shostakovich, Kachaturian, Bizet), ricchi costumi, suggestive videoproiezioni, ma soprattutto attraverso un assieme di danzatori – lo Jas Art Ballet – di elevato livello. Insieme a Sabrina Brazzo ci sarà anche Andrea Volpintesta. I due hanno concepito questo progetto curandone ogni dettaglio, iniziando dalla compagnia – lo Jas Art Ballet fondato nel 2012 – formata interamente da giovani professionisti provenienti da tutta Italia e da alcuni solisti del Teatro alla Scala di Milano. Fra questi vanno citati Maurizio Licitra, Ballerino Solista del Teatro alla Scala e Antonella Albano, Prima Ballerina del Teatro alla Scala.

Le scelte del coreografo

Non è da meno la scelta del coreografo per «Il mantello di pelle di drago» , un nome di rilievo nel panorama contemporaneo: si tratta di Massimiliano Volpini a propria volta ballerino alla Scala, nonché coreografo internazionale. Volpini ha firmato infatti lavori oltre che per danzatori scaligeri, per il Teatro dell’Opera di Roma, per il Tulsa Ballet, sono sue le coreografie del Concerto di Capodanno 2015 e 2016 alla Fenice di Venezia, andato in onda su RaiUno, ed è il creatore di «Prototype", l’incredibile assolo per Roberto Bolle con apporto multimediale, andato in scena a New York, Londra, Shanghai, Mosca, Roma, Genova, Trieste (proprio al Politeama Rossetti) e Sanremo. «Il mantello di pelle di drago» si compone di tre semplici favole danzate, introdotte da un prologo che immerge il pubblico nell’atmosfera di una conceria magica dove si sta confezionando un incantato mantello di pelle di drago. I danzatori appaiono come elfi impegnati nella preparazione del prezioso mantello, mentre la Fata Regina interpretata da Sabrina Brazzo, li guida nella lavorazione. Una volta pronto, il fantastico mantello attraversa tutte le storie, come pure la figura della Regina che accompagna il pubblico fino allo splendente epilogo.