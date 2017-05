Tutti insieme per Trieste capitale europea della scienza: mozione approvata all'unanimità

TRIESTE - Tutti insieme per Trieste capitale europea della scienza, già città della ricerca e dell'innovazione. Un'occasione da non perdere per l'intera Regione Friuli Venezia Giulia e per l'Italia. La mozione presentata da Colautti (AP), Riccardi (FI), Tondo (AR), Violino (Misto) e Ciriani (FdI/AN), che poi ha visto aggiungersi i nomi di molti altri consiglieri, tanto di opposizione quanto di maggioranza, riunitisi per l'ultima mattinata di lavori d'Aula, è stata approvata all'unanimità. Il documento parla della possibilità che «il capoluogo del Friuli Venezia Giulia possa diventare l'epicentro simbolico della ricerca europea, Esof2020, con una candidatura prestigiosa quale quella a capitale europea della scienza, che può avere risvolti positivi non solo sulla città di Trieste ma anche sull'intera regione, rappresentando il coronamento di un percorso che viene da lontano».

L'impegno della Giunta regionale

Ecco che si impegna la Giunta regionale: a rappresentare al Governo la necessità di un supporto a sostegno di tale candidatura, anche quale finestra dell'Italia sul mondo; a supportare la candidatura di Trieste a Capitale europea della scienza per il 2020, con l'impegno della Regione e con il sostegno unanime del Consiglio regionale; a realizzare, assieme alla candidatura, un'ampia attività di marketing mediatico-promozionale, in particolare a livello europeo ma non

in via esclusiva, a partire già dal corrente anno, fin dalla legge di assestamento del bilancio, e da proseguire sino alla conclusione dell'iter di nomina della città, coinvolgendo i Centri di ricerca, le Università e in generale tutti gli attori del comparto e i settori produttivi, con iniziative per la sua divulgazione internazionale.