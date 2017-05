Rai: voto unanime per la sede del Fvg è un segnale positivo

TRIESTE - «Questo voto è il segnale positivo di una politica che sa ancora guardare lontano, occupandosi di

salvaguardare un servizio di pubblica informazione ricco di professionalità e apprezzato dai cittadini. Un servizio che

rappresenta anche un presidio per l'autonomia della Regione». Lo ha affermato l'assessore regionale alla Cultura Gianni Torrenti, commentando il voto unanime del Consiglio regionale a favore di una mozione condivisa da tutti i capigruppo recante ad oggetto un intervento urgente per evitare il ridimensionamento della sede RAI del Friuli Venezia Giulia e per il rinnovo della Convenzione Stato-Rai. «La struttura radiotelevisiva della nostra regione - ha spiegato Torrenti - è anche Centro di produzione di programmi ed è al servizio di una comunità plurilingue: in Friuli Venezia Giulia, infatti, la minoranza linguistica friulana è presente in 175 comuni, quella slovena in 32 e quella germanica in 5».



È quindi fondamentale svolgere tutte le azioni necessarie a tutelare l'attività della sede Rai regionale e lavorare già da

ora per ottenere un rinnovo della Convenzione tra Stato e Rai. A tal proposito per Torrenti «proprio questo in momento, che appare critico, è il caso di rilanciare la funzione del servizio pubblico; pertanto la convenzione stessa dovrebbe prevedere, a diciott'anni dal varo della legge 482 del 1999 sulla tutela delle minoranze linguistiche, la sua piena applicazione. La mozione infatti impegna il Consiglio stesso, la commissione paritetica, la Giunta regionale e i parlamentari a proporre al Governo un forte incremento della presenza della lingua friulana nei palinsesti per giungere almeno a quella attualmente riconosciuta alla lingua slovena».