Civico Museo del Mare, l'appuntamento è con la storia della fregata Novara

TRIESTE - Domenica 7 maggio, alle 10.30, al Civico Museo del Mare di via Campo Marzio 5, il capitano Walter Macovaz, esperto di storia della costruzione e della tecnologia navale, nel corso di una visita guidata gratuita racconterà la storia della fregata Novara, dalla sua costruzione, alla circumnavigazione del globo, fino alla sua demolizione. La fregata Novara è stata testimone per più di mezzo secolo della storia, della tecnologia, della cultura, della scienza, della società di queste terre.Tra il marzo del 1857 e l'agosto del 1859 la Novara effettuò un viaggio di circumnavigazione del globo a carattere diplomatico e scientifico, che sarà di fondamentale importanza per il successivo sviluppo delle attività scientifico-esplorative della Marina austriaca. La Novara rientrò a Trieste con migliaia di reperti, che formeranno le collezioni di vari musei compreso il «Civico Museo Ferdinando Massimiliano» (oggi Civico Museo di Storia Naturale), dal nome del fratello dell'imperatore Francesco Giuseppe, comandante della Marina austriaca e promotore della spedizione. La fregata Novara fu varata nel 1850 a Venezia e demolita a Pola nel 1899.