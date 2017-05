Trieste Running Festival, Roberti: «L'evento sportivo della città per eccellenza»

TRIESTE - Sarà una grande festa per Trieste e tutto il Friuli Venezia Giulia, in un appuntamento che, ha sottolineato il vicesindaco di Trieste Pierpaolo Roberti «è l'evento sportivo della città per eccellenza». Presentazione ufficiale questa mattina delle principali corse del Trieste Running Festival, in programma domenica 7 maggio, con la Autopiù Trieste Europe Marathon, la Trieste Europe Halfmarathon, la Costiera Run e la Generali Miramar Family. Per tutti partenza a Miramare e arrivo in piazza Unità d'Italia. A sottolineare la valenza internazionale dell'evento, il grande impegno messo in campo e l'ottima organizzazione del Trieste Running Festival anche Emiliano Edera, presidente provinciale Fidal, Guido Germano Pettarin, presidente regionale Fidal, Enzo Esposito, presidente regionale Asi e due dei principali partner Daniele Smerladi di Autopiù e Riccardo Finelli, responsabile relazioni esterne di AcegasApsAmga. «E' una manifestazione straordinaria - ha aggiunto il vicesindaco Pierparolo Roberti - in termine di ricaduta economica e in termine di immagini per Trieste, meritate un grazie enorme». Parole di sostegno, di incoraggiamento e di ringraziamento per un appuntamento che domenica vedrà sulle strade cittadine circa 10mila persone che segna la prima edizione a cura dell'apd Miramar.

Tutti gli appuntamenti

GENERALI MIRAMAR FAMILY: sarà la campionessa europea di maratona Anna Incerti la testimonial della Generali Miramar Family, la non competitiva da Miramare a piazza Unità d'Italia. L'atleta per una giornata vivrà l'evento in mezzo alla gente, senza competizione, godendosi la città e la giornata insieme alla figlia Martina, mentre il marito Stefano Scaini sarà impegnato nella Trieste Europe Halfmarathon.

MIRAMAR EXPO E NUMERI: sono 4mila gli iscritti per il momento alla Generali Miramar Family, sold out online invece le competitive, con soli 100 pettorali aggiunti, al Miramar Expo, in via di esaurimento. Una trentina i Paesi rappresentati tra maratona, mezza e Costiera Run, con partecipanti in arrivo da tutto il mondo, tra le provenienze anche Stati Uniti e Australia. Il Miramar Expo al Savoia Excelsior Palace, sarà aperto venerdì 5 maggio fino alle 19 e sabato 6 maggio dalle 10 alle 19 per iscrizioni e ritiro pacchi gara. Non sarà possibile iscriversi il giorno stesso delle corse.

EVENTI COLLATERALI: sabato 6 maggio sarà la giornata degli eventi sportivi collaterali al Trieste Running Festival. Si comincia con il canottaggio anticipato alle 9.15 nel Bacino San Giusto con la Regata Senza Confini-Trofeo Ezio Ciriello, manifestazione che festeggia i 20 anni. Dalle 10 alle 14 in piazza Unità d'Italia spazio alle esibizioni del Tennis Club Triestino, dalle 14 alle 16 la Scherma Storica sempre nello stesso posto, così come dalle 16 alle 18 il Crossfitt Audace. Alle 15 allo stand FISPS dimostrazioni di interventi di soccorso e sicurezza. Alle 16 su Scala Reale ci saranno le esibizioni delle unità cinofile UCIO. Alle 17 in piazza Cavana partirà l'Orienteering.

PRESENTAZIONE TOP RUNNER: sabato 6 maggio alle 18 sul palco di piazza Unità d'Italia saranno presentati ufficialmente i top runner che domenica si contenderanno il podio nelle tre competitive. Già annunciato il nome di Stefano Scaini nella Trieste Europe Halfmarathon, alla sua ultima gara da atleta agonista.

DOUBLE FAMILY: grazie alla collaborazione con l'Asd Evinrude, chi vuole correre 14 km potrà aderire all'iniziativa della Double Fuxia Family, con partenza da piazza Unità d'Italia alle 8.45 domenica 7 maggio. Info 3662943307, 3478355573. Un ringraziamento va anche all' asd Sentiero Uno, che accompagnerà gli ultimi maratoneti fino all'arrivo.

INFORMAZIONI UTILI: tutte le indicazioni sull'evento sono online sul sito ufficiale www.triestemarathon.it e sulla pagina Facebook Trieste Running Festival. E' attiva la mail info@triestemarathon.it. Sul sito è pubblicata anche l'ordinanza al traffico con le limitazioni e le disposizioni previste domenica 7 maggio.