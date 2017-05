Alma verso gara -3, Dalmasson: «Resettiamo tutto e troviamo nei dettagli la voglia di migliorarci»

TRIESTE - Vigilia di gara-3 per i biancorossi di Dalmasson, attesi domani sera alle 21 al PalaFacchetti di Treviglio dai padroni di casa della Remer Blu Basket. Il terzo atto di questo primo turno playoff sarà diretto dalla seguente terna arbitrale: Martino Galasso di Siena, Alessandro Costa di Livorno e Corrado Triffiletti di Messina. Giocatori dell'Alma impegnati questa mattina nella seduta di rifinitura, alla quale non hanno preso parte i baby Simioni, Gobbato, Schina e Deangeli complici i rispettivi impegni scolastici. Presente tutto il resto del gruppo con lavoro a parte solo per 'Sunshine' Pecile, le cui condizioni sono in miglioramento dopo lo scontro fortuito con 'Lele' Rossi in gara-2. La squadra è partita alla volta di Treviglio oggi alle 15, e arriverà in terra bergamasca nella sede del ritiro intorno all'ora di cena.

Le parole di Dalmasson

A presentare la sfida di domani sera provvede coach Dalmasson, che si attende una partita differente rispetto ai primi due round portati a casa dall'Alma: «Dovremo essere bravi a resettare tutto trovando sin dai più piccoli particolari la voglia di migliorarci, per vincere dovremo fare qualcosa in più e di migliore rispetto a quanto mediamente fatto nelle prime due partite - spiega - perché di fronte troveremo un'avversaria che farà tutto il possibile per prolungare la serie». Un'Alma che con Bossi e Pecile ieri forzatamente ai box e con Simioni che tornerà in gruppo domani, non ha potuto allenarsi a ranghi completi, ma Dalmasson non cerca attenuanti, la squadra è pronta e gli stimoli di certo non mancheranno in un match che sarà da affrontare al massimo: «Non voglio pensare a questo o sentir parlare di infortuni o stanchezza, parola quest'ultima che in questa fase non mi sentirete nominare mai. Le partite adesso sono talmente importanti e danno una carica tale da portarci naturalmente ad andare oltre eventuali assenze, infortuni e impegni ravvicinati. Domani sera sarà fondamentale il nostro approccio - prosegue Dalmasson - fattore che ha rappresentato forse l'unica vera differenza tra gara-1 e gara-2. Treviglio in entrambi gli incontri ha secondo me disputato due buonissime partite, è però aumentata l'intensità e la qualità della nostra difesa provocando molte più palle perse nei nostri avversari, con la conseguenza per noi di avere più contropiedi e canestri facili a disposizione. Domani sarà una partita diversa, dovremo farci trovare pronti perché Treviglio vorrà mettere quel qualcosa in più per regalare una gioia al proprio pubblico. Quello che abbiamo fatto nelle prime due partite non deve contare nulla l'obiettivo è arrivare in campo con attenzione, grande sacrificio ed energia, impedendo ai nostri avversari di trovare entusiasmo e portandoli col passare dei minuti a sentire la pressione di non poter più sbagliare».

Partita aperta

Pressione che in un certo senso sarà ribaltata rispetto a quanto poteva essere nel primo atto di questa serie playoff: «Sicuramente l'approccio mentale di gara-1 presentava maggior pressioni e margini di rischio per noi, rispetto a un'avversaria che poteva venire qui più leggera e con la possibilità comunque di rimediare. Domani sarà diverso, potremmo trovarci a dover gestire l'eventuale ansia di trovarci sotto nel punteggio, di dover rimediare. Dovremo costruire una partita di grandissima attenzione - conclude coach Dalmasson - consapevoli che loro si giocheranno tutto e arrivando quindi preparati per non farci sorprendere da questo aspetto che comunque ci aspettiamo dai nostri avversari. E' nella natura delle cose che vogliano giocarsi tutte le chances a loro disposizione, sarà una partita vera e apertissima, dovremo affrontarla con grande maturità e concentrazione».