Trieste vola in Sardegna, Colautti: «Quello del Promogest è un campo ostico, servirà attenzione»

TRIESTE - La trasferta più lunga della stagione. Domenica 7 maggio, nella sesta giornata di ritorno della serie A2 femminile (girone Nord), la Pallanuoto Trieste sarà impegnata nella Piscina Centro Nuoto di Quartu Sant’Elena, a due passi da Cagliari, per affrontare il Promogest. Con inizio fissato alle 13.

L'analisi di Colautti

Una gara importante per le giovani orchette alabardate, che proveranno a valorizzare l’importante successo casalingo colto nello scorso turno con il Locatelli, con tanto di sorpasso in classifica ai danni delle liguri. La Pallanuoto Trieste adesso è quinta con 21 punti, il Locatelli insegue a 19, mentre il Promogest naviga a quota 18. Il terzultimo posto in ogni caso, adesso appannaggio del Varese Olona con 15 punti, non è così lontano. Proprio per questo Francesca Ratelli e compagne hanno il compito di provare a conquistare un risultato positivo anche in Sardegna. «Sarà una partita difficile – spiega l’allenatrice della Pallanuoto Trieste Ilaria Colautti – quello del Promogest è un campo ostico, dovremo giocare sempre con grande attenzione. In settimana qualche ragazza ha dovuto fare i conti con l’influenza, ma per fortuna è tutto rientrato. Arriviamo alla trasferta in Sardegna in buone condizioni di forma e con il morale alto dopo il successo sul Locatelli». Per quanto riguarda il Promogest, fari puntati soprattutto sulla talentuosa Simona Abbate, ex nazionale azzurra e campionessa d’Europa nel 2012 con il Setterosa, autrice fino ad ora di 36 gol in campionato e autentico motore del gioco della compagine cagliaritana. «Sicuramente dovremo controllarla con un occhio di riguardo – continua Ilaria Colautti – ovviamente è in possesso di qualità da categoria superiore. Dal punto di vista tattico proveremo a pressare alto, con lo scopo di rubare qualche pallone e scappare in controfuga. Sarà importante restare sempre in scia nel punteggio e provare a giocare il tutto per tutto nel quarto periodo». Infine, la designazione arbitrale: la partita tra Promogest e Pallanuoto Trieste sarà diretta da Mattia Bernini.