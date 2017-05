Letture per bimbi e genitori: comincia una nuova settimana di incontri #abassavoce

TRIESTE - Da lunedì 8 maggio prende il via una settimana ricca di incontri #abassavoce promossi dal progetto locale Nati per Leggere, in collaborazione con il Comune di Trieste e varie realtà pubbliche e private, allo scopo di fornire alle famiglie l'occasione di sperimentare la lettura condivisa quale strumento prezioso di relazione affettiva e culturale tra grandi e piccoli e per la crescita armoniosa del bambino. Le letture, rivolte ai bambini da 0 a 6 anni, sono organizzate per gruppi omogenei d’età e, laddove possibile, anche individualmente.

Gli appuntamenti della settimana

Lunedì 8, dalle 16 alle 18, alla Biblioteca comunale Stelio Mattioni di via Petracco 10, a Borgo San Sergio, le volontarie incontreranno bambini e famiglie per condividere le storie più belle, nonché consigli su come e cosa leggere a casa e sui benefici di questa pratica fin dai primi mesi di vita. Se il tempo lo consentirà l'incontro avrà luogo all'aperto nel bellissimo giardino della biblioteca; martedì 9, dalle 16.30 alle 17.30, si terrà l'ultimo incontro dell'anno scolastico alla BIBLIOTECA LUISA POZZA dell'Istituto Comprensivo Divisione Julia, inserita nel Progetto Biblioteca Diffusa del Comune di Trieste (Via Polonio 4 - Plesso Dardi – Reina), aperto ai bambini da 3 a 6 anni anche non frequentanti la struttura scolastica.

L'estate in biblioteca

Da giugno a settembre gli incontri proseguiranno ogni secondo martedì del mese, dalle 17 alle 18, al Giardino Pubblico De Tommasini, per poi ritornare in biblioteca da ottobre; mercoledì 10, dalle 10 alle 11, incontro #abassavoce bilingue sloveno – italiano dedicato alle famiglie con bambini da 0 a 36 mesi alla Sezione Ragazzi della BIBLIOTECA NAZIONALE SLOVENA E DEGLI STUDI/Narodna in študijska knji¸nica di via Filzi 14; sempre mercoledì 10, dalle 16.30 alle 17.30, le storie più belle di Nati per Leggere per bambini da 0 a 6 anni faranno tappa alla BIBLIOTECA COMUNALE GUGLIA (Muggia, Via Roma 10). Se il tempo lo consentirà l'incontro avrà luogo all'aperto negli adiacenti Giardini Europa; venerdì 12, dalle 17 alle 18, al Punto Lettura Asilo Nido il Nuovo Guscio (Via delle Monache 3, San Giusto), le consuete letture di Nati per Leggere saranno impreziosite dagli interventi musicali dell’arpista Tatiana Donis, perché la promozione di lettura e musica inizia fin da piccoli!. domenica 14, infine, dalle 16 alle 17, le volontarie di Nati per Leggere parteciperanno a «Invasati. Tutti pazzi per i fiori», l’atteso appuntamento mensile con il mercatino del giardinaggio e orticoltura all’Orto Botanico (via Marchesetti 2, San Luigi). Una splendida occasione per condividere in mezzo al verde i libri più belli con i bambini dai 3 anni e le loro famiglie.