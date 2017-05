Ultime tappe dell'iniziativa "L'Umido che fa la differenza": già distribuiti oltre 4000 cestini

TRIESTE - Sta giungendo alle ultime tappe l’iniziativa itinerante AcegasApsAmga, realizzata in collaborazione con il Comune di Trieste, volta a sensibilizzare i cittadini al corretto conferimento del rifiuto umido domestico. La campagna L’Umido che fa la Differenza ha già permesso di distribuire oltre 4000 cestini ai cittadini che si sono recati in una delle tante postazioni dell’iniziativa che si è spostata nelle ultime settimane per i vari quartieri triestini. Le ultime tappe dell'iniziativa si svolgeranno lunedì 8 maggio al mercato di Opicina, martedì 9 presso il mercato di piazza Sant’Antonio e infine, l’ultima tappa, sarà al mercato di Borgo San Sergio, sempre dalle 9.30 alle 12.30. Presso le singole postazioni sarà possibile richiedere informazioni sul rifiuto umido organico e ricevere in omaggio il pratico cestino per la raccolta domestica (fino ad esaurimento scorte). Infine, in occasione della Miramar 2017, i cestini AcegasApsAmga saranno disponibili anche presso lo stand di Radio Punto Zero (fino ad esaurimento scorte).