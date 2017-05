Trieste sfida Posillipo, Piccardo: «Voglio movimento in attacco»

TRIESTE - Un avversario di alto livello per l’ultima partita stagionale in casa. Oggi, nella dodicesima (penultima) giornata di ritorno della serie A1 maschile, alla «Bruno Bianchi» la Pallanuoto Trieste ospiterà il blasonato Posillipo, quarto in classifica. Inizio fissato alle ore 15.30. Qualche giorno di riposo e poi grande concentrazione negli allenamenti. La squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping ha preparato nei minimi dettagli la sfida con la temibile squadra partenopea. Dopo il fondamentale successo del Foro Italico con la Lazio, che ha rinfrancato tutto l’ambiente, l’obiettivo della Pallanuoto Trieste adesso è chiaro: conservare il settimo posto in classifica, per provare a fare meglio rispetto all’ottava posizione conquistata nella stagione 2015/2016.

Le parole di Piccardo

Impresa non affatto facile, considerato intanto lo spessore dell’avversario che il gruppo di Stefano Piccardo si ritroverà davanti questo sabato. «Non a caso sono quarti in classifica – spiega l’allenatore ligure – e qualificati alla final-six scudetto con largo anticipo. Il Posillipo è una squadra attrezzata in tutti i reparti, con alcune individualità di livello internazionale. In casa loro ci hanno messo sotto, in Coppa Italia invece abbiamo perso solo di misura». In settimana la Pallanuoto Trieste si è confrontata in amichevole con il Primorje Rijeka, mettendo in mostra una condizione generale nel complesso buona. Qualche problema solo per il difensore Dimitrije Obradovic, che ha preso un colpo fortuito al volto, che non dovrebbe comunque impedirgli di scendere in acqua sabato contro il Posillipo. Possibile quindi la conferma dei 13 che hanno battuto la Lazio a domicilio, anche se le scelte definitive verranno prese solo nell’immediata vigilia del match. Piccardo ha già chiaro quale potrebbe essere lo spartito tattico della gara. «In difesa – analizza il tecnico alabardato – dovremo raddoppiare sistematicamente sui loro centroboa, scegliendo però bene da che parte rientrare, per evitare di lasciare liberi i loro tiratori più pericolosi. Vedi in particolare Vlachopoulos, che nella gara di andata ci ha fatto malissimo. In attacco voglio vedere tanto movimento, per provare ad aprire gli spazi». Sono quattro i precedenti tra Pallanuoto Trieste e Posillipo, con quattro successi dei partenopei. In questa stagione i napoletani si sono imposti nella gara di andata alla «Felice Scandone» per 10-5 e nel girone di Coppa Italia di Chiavari per 12-10.