Alla scoperta del misterioso mondo dei ragni: i bambini giocano tra tele... e tane!

TRIESTE - Per questo pomeriggio, al Civico Museo di Storia Naturale di Trieste, in via dei Tominz 4, è stata organizzata, nell'ambito della mostra "Trappole e veleni", una giornata didattica, dedicata ai bambini dai 7 ai 10 anni, intitolata "Le Tele e le Tane" e specificamente «mirata» ai ragni e agli aracnidi, e ai loro comportamenti, abitudini e «segreti». L'iniziativa prevede una prima parte, dalle 15 alle 15.50, di didattica multimediale, e una seconda parte, dalle 16 alle 17, in cui si svolgerà un laboratorio di disegno. La costruzione delle ragnatele e l'allestimento della tana, intesa anche come luogo in cui sentirsi al sicuro e protetti, saranno i «protagonisti» di questo pomeriggio. In particolare, nella prima parte si mostreranno alcuni filmati costruiti in modo da favorire le domande e la partecipazione attiva. La curiosità darà poi spazio alla fantasia nella seconda parte del laboratorio quando si inviteranno tutti i bambini a riprodurre, tramite il disegno a pastelli e i gessetti, le situazioni e le costruzioni di tele che più li avranno colpiti, proponendo spunti utili a completarle con le loro intuizioni.

Come partecipare

Stante la disponibilità limitata a venti posti è consigliabile prenotarsi scrivendo all'indirizzo di posta staff@aracnofilia.org. Ulteriori informazioni presso «Aracnofilia», Associazione Italiana di Aracnologia - Centro Studi sugli Aracnidi, via Gramsci 29, Cervignano del Friuli (UD), tel. 347-134.3574, www.aracnofilia.org, https://www.facebook.com/aracnofilia.org; oppure al Civico Museo di Storia Naturale, via dei Tominz 4, tel. 040-675.4603.