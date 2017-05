Trieste battuta in gara 3 da Treviglio

TREVIGLIO - Battuta d’arresto per l’Alma Trieste che a Treviglio perde con i padroni di casa la gara n. 3 della serie per 81 a 78.

Come in gara 1, si è registrato grande equilibrio in campo con punteggi molto alti su entrambi i fronti. Nonostante le buone prestazioni dei triestini Green e Parks, stavolta è stata, però, la formazione lombarda a prevalere nel finale che ha visto i triestini recuperare il disavanzo di -10 accumulato nei primi tre quarti. Purtroppo, però, le triple conclusive di Bossi e Cavaliero non sono andate a bersaglio impedendo ai biancorossi di giocarsela nei supplementari.

L’appuntamento per gara 4 è già per lunedì, sempre a Treviglio ed i ragazzi di coach Dalmasson hanno di nuovo la possibilità di chiudere la serie per passare al turno successivo dei playoff.

Remer Treviglio - Alma Trieste 81-78 (20-19, 45-37, 65-55)

Remer Treviglio: Adam Sollazzo 19 (3/5, 1/3), Luca Cesana 17 (5/7, 2/5), Pierpaolo Marini 16 (5/6, 1/5), Tommaso Marino 10 (0/0, 2/7), Emanuele Rossi 8 (2/7, 0/0), Salvatore Genovese 7 (2/2, 1/3), Paulius Sorokas 2 (1/1, 0/1), Andrea Pecchia 2 (1/1, 0/0), Curtis Nwohuocha 0 (0/3, 0/0), Nicholas Dessì 0 (0/0, 0/0), Andrea Mezzanotte 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Rota 0 (0/0, 0/0). All. Vertemati.

Alma Trieste: Javonte damar Green 25 (7/9, 1/2), Jordan Parks 14 (3/5, 2/3), Matteo Da ros 13 (6/10, 0/2), Stefano Bossi 11 (0/2, 2/8), Daniele Cavaliero 5 (1/4, 1/5), Andrea Pecile 4 (1/2, 0/0), Roberto Prandin 2 (0/1, 0/1), Alessandro Cittadini 2 (1/3, 0/1), Alessandro Simioni 2 (1/1, 0/0), Andrea Coronica 0 (0/3, 0/1), Lorenzo Baldasso 0 (0/2, 0/2), Enrico Gobbato 0 (0/0, 0/0). All. Dalmasson.