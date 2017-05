Morta la neonata trovata avvolta in una borsa di plastica

TRIESTE - Non ce l'ha fatta la neonata trovata in una borsa di plastica in via Costalunga. La neonata è deceduta alle 19.58 all'ospedale Burlo Garofalo dov'era stata ricoverata in condizioni disperate.

Un fatto su cui è intervenuto l'assessore regionale Maria Sandra Telesca: «Una vicenda dolorosa che ci sconvolge e tocca corde profonde. E' una sensazione durissima, che percepisco anche come madre». ‎«Il fatto è sconcertante anche per alcune delle modalità con cui si è risaputo, e appare sintomo comunque di gravissimo disagio. Al di là di ogni analisi, che spetta agli inquirenti e alle autorità giudiziarie - ha concluso l'assessore - provo un grande tristezza»‎.‎

Ora i carabinieri dovranno fare luce sull'episodio e ricostruire una vicenda che nasconde un disagio sociale (e psicologico) molto profondo.