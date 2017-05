I protagonisti de "La Sonnambula" si raccontano: nuovo appuntamento con "Opera Caffè"

TRIESTE - È dedicato a «La Sonnambula» il nuovo appuntamento – in calendario questo pomeriggio, alle 17.30, presso la Sala «Bobi Bazlen» al piano terra di Palazzo Gopcevich – con Opera Caffè, il ciclo di incontri/dialoghi con gli artisti delle opere in programma al Teatro «Verdi», nel segno della collaborazione tra il Civico Museo Teatrale «Carlo Schmidl», l’Associazione Triestina Amici della Lirica «Giulio Viozzi» e la Fondazione Teatro Lirico «Giuseppe Verdi». Sarà questa l’occasione per incontrare e conoscere personalmente gli artisti impegnati nell'opera di Vincenzo Bellini in scena al Verdi fino al 13 maggio nella produzione firmata da Giorgio Barberio Corsetti (nell’allestimento della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari) per la direzione musicale di Guillermo Garcia Calvo. All’incontro, a cura di Rossana Paliaga e di Oscar Cecchi, è attesa la partecipazione del Maestro Guillermo Garcia Calvo e di tutti gli interpreti di questa popolarissima opera: Filippo Polinelli (Il conte Rodolfo), Aleksandra Kubas-Kruk e Jeannette Vecchione (Amina), Bogdan Mihai e Giorgio Misseri (Elvino), Olga Dyadiv (Lisa), Namiko Kishi (Teresa) e Motoharu Takei (Un notaio).

L’ingresso alla manifestazione è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.