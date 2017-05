Free House Brewery: a Trieste il primo Salone Internazionale delle Birre Artigianali 

TRIESTE - Gli antichi magazzini del Molo IV, nel Porto Vecchio di Trieste, ora restaurati, si preparano ad aprire le porte a birrifici artigianali dall’Europa e da oltreoceano per la prima volta a Trieste dall’ 11 al 15 maggio per la prima edizione del Salone Internazionale della Birra Artigianale Free House Brewery per un totale di 5 giorni consecutivi di esposizioni ed eventi. Il Salone è dedicato al mondo delle birre artigianali e degli home brewers e nasce dal costante interesse del largo pubblico verso questo mondo e dalla necessità dei birrifici di far conoscere meglio la propria attività. Dall'11 al 15 maggio sono previsti quindi laboratori e approfondimenti per scoprire di più su un mondo di appassionati in grande espansione.

Ecco che birre si troveranno

I Paesi ospiti sono Austria, Belgio, Canada, Croazia, Danimarca, Estonia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Repubblica Ceca, Serbia, Spagna, Stati Uniti e ovviamente Italia. Tra tutti gli espositori Irlanda e Stati Uniti avranno due aree speciali dove si potranno degustare le birre di produzione immersi in ambientazioni create ad hoc.

Eventi

Non mancheranno presentazioni e anteprime come nel caso della birra ‘Confederate’ prodotto artigianale in parte ispirata al mondo del telefilm anni '80 Hazzard e non mancherà un'area di svago attrezzata per tutti gli sportivi amanti della birra e del gioco. Ad accompagnare le degustazioni la presenza di numerosi food truck con 12 cucine diverse permetterà ai visitatori di scoprire abbinamenti e godersi il miglior street food in circolazione. Ma il Salone non sarò solo luogo di degustazione, ma anche didattica, divulgazione scientifica, intrattenimento.

Premiazione concorso Brassicolo

Venerdì 12 maggio alle 21 si terrà la premiazione del concorso brassicolo aperto a tutti gli homebrewers ovvero tutti coloro i quali non hanno mai avuto incarichi come birraio o aiuto birraio presso birrifici italiani o stranieri. La giuria, formata da mastri Birrai, Tecnici ed Esperti premieranno le migliori 5 birre in concorso.

L’accademia del fumetto presenta Beer city

Venerdì 12 maggio e sabato 13 Maggio le arti del Fumetto e dell'Illustrazione si incontrano in una performance dal vivo dove i disegnatori daranno forma e colore ai fasti di Trieste e delle sue birrerie. Gli artisti disegneranno dei pezzi unici inerenti al mondo della birra e nella giornata di domenica 14 Maggio, i lavori verranno esposti e venduti al pubblico e il ricavato sarà devoluto in beneficenza all' ospedale IRCCS materno infantile Burlo Garofolo di Trieste.

Barman competition in collaborazione con Antico Caffè Torinese

Domenica 14 maggio alle 15:00 si terrà la I° International Barman Competition: 20 barman professionisti e aspiranti tali dovranno creare il cocktail perfetto con la birra come ingrediente principale. Oltre al podio dei migliori tre barman, ci saranno tre premi speciali: Premio Non Solo Flair come migliore decorazione; Premio The Barmaster Gin Mixing Heart Bonaventura Maschio come migliore cocktail; Premio Amaro Grappa Tosolini.

Birra con acqua di mare: ‘vergal beer’ (Cittanova, Croatia)

Fondato in Istria (Croazia) sul finire del 2016, Vergal è un nuovo birrificio artigianale che si contraddistingue per un prodotto unico: la Vergal Adriatik una Ale bionda prodotta con acqua di mare purificata. La presentazione domenica 14 maggio alle 16.

Dimmi che birra bevi e ti indicherò i tuoi geni

Domenica 14 maggio alle 17 indaghiamo il gusto a partire dalla genetica, al gusto, all' educazione sensoriale, insieme al dottor Paolo Gasparini laureato in Ematologia Generale e in Genetica Medica, attualmente professore di Genetica Medica all' università di Trieste e responsabile del Servizio di Genetica Medica presso l' IRCCS-Burlo Garofalo di Trieste. Impegnato negli anni in studi di ricerca in tutto il mondo è stato promotore di studi su popolazioni isolate (Italia, Caucaso, Asia, Katar...). Le tematiche di ricerca più recenti includono le basi genetiche delle malattie ereditarie, dei caratteri quantitativi e delle malattie complesse, con un focus specifico sugli organi di senso e malattie correlate (es. udito, gusto, preferenze alimentari, olfatto).

Nella giornata di domenica 14 Maggio all'interno di Free House Brewery dalle 17 alle 18.30 si terrà un laboratorio interattivo, per apprendere le basi sulla genetica del gusto e delle preferenze alimentari e capire come i geni influenzano ogni giorno le nostre scelte alimentari. Parlando di birre ci si focalizzerà in particolare sul gusto amaro e sul salato stimolato degustando alcune birre con caratteristiche molto differenti in grado di eccitare i nostri sensi in maniera diversa. Accesso solo tramite iscrizione.

Lezione didattica per istituti alberghieri

Nella giornata di lunedi' 15 Maggio dalle 10.30 alle 11.30 ci sarà un momento didattico per gli studenti degli istituti alberghieri dove affronteremo il tema della birra in tutti i suoi aspetti con il docente Paolo Erne, home brewer da una vita, consulente di molti birrifici artigianali Italiani e stranieri, esperto di tutti gli stili birrai ma soprattutto delle birre a fermentazione spontanea (birre acide), fondatore di accademia delle birre, degustatore e giudice in eventi ufficiali dedicati al mondo brassicolo. Si parlerà di nozioni generali sul mondo della birra, toccando i temi come la storia, le materie prime, la produzione, le differenze nel produrre diversi stili e quindi anche un' infarinatura generale sugli stessi (attualmente gli stili di birra nel mondo sono 184), per finire con una spiegazione sugli abbinamenti cibo/birra e sulle note propedeutiche della stessa. Ingresso speciale per le scuole.

Seminario con Charles Flamminio artista della miscelazione

Nella giornata di lunedì 15 maggio, Charles Flamminio, colui che ha fatto di una professione, il Barman o Bartender, utilizzando un termine più attuale, uno stile di vita all’insegna della ‘rivisitazione’ in chiave artistica e innovativa, con una particolare attenzione alla ricerca di prodotti e materie prime generalmente considerati ‘poco convenzionali’ sarà a Trieste per uno speciale seminario per gli addetti del settore e per gli amanti del genere. Accesso solo su iscrizione.

Degustazione ‘Un mondo di birra’

Lunedì 15 maggio scopriremo che sono tre, convenzionalmente, le maggiori tradizioni brassicole europee: quella tedesca, quella belga e quella britannica, a cui si è aggiunta in anni più recenti quella nordamericana. Insieme alla biersommelière Chiara Andreola, prima donna in regione diplomata alla Doemens Akademie di Monaco di Baviera, andremo a scoprire quattro birre di altrettanti Paesi, a rappresentare quste diverse tradizioni. Ad accompagnarle, dei piccoli abbinamenti gastronomici pensati per valorizzarle al meglio. Accesso solo tramite iscrizione.

Degustazione ‘Le birre del territorio’

Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni a più alta ‘densità brassicola’ in Italia: su 1,2 milioni di abitanti, sono infatti più di trenta i birrifici attivi. Molti di questi hanno unito le loro forze nell’Associazione Artigiani Birrai del Friuli Venezia Giulia, nell’ottica di una più efficace tutela e promozione del prodotto: insieme alla biersommelière Chiara Andreola, prima donna in regione diplomata alla Doemens Akademie di Monaco di Baviera, andremo a scoprire quattro birre di altrettanti birrifici friulgiuliani. Ad accompagnarle, dei piccoli abbinamenti gastronomici pensati per valorizzarle al meglio. Anche questo evento si terrà lunedì 15 maggio. Accesso solo tramite iscrizione.

