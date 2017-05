Per la Giornata dell’Infermiere, un evento musicale aperto alla città

TRIESTE - Il 12 maggio si festeggia ovunque nel mondo la Giornata dell’Infermiere, istituita a ricordo della fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne, Florence Nightingale. Un evento profondamente sentito a livello planetario, visto che l’International Council of Nurses raggruppa 130 Associazioni nazionali infermieristiche che rappresentano più di 13 milioni di infermieri nel mondo. Anche a Trieste, in questa primavera 2017, torna dunque la Giornata internazionale dell’Infermiere, «divenuta - spiega il presidente di IPASVI Trieste Flavio Paoletti - l’occasione in cui la professione infermieristica «parla di sé» alla città, agli altri professionisti del servizio sanitario, ai ricoverati negli ospedali, agli utenti dei servizi territoriali, ai giovani che devono scegliere un lavoro e anche agli anziani, ai quali è indirizzata la missione portante della professione infermieristica, quella del take care».

L’evento

Proprio a loro è dedicato l’evento musicale del 12 maggio, aperto anche alla città perché vuole segnare un momento di incontro e vicinanza fra diverse età della vita: il concerto prenderà il via alla 16.30 sulle note della Banda dell’Ongia, la storica compagnia carnascialesca di Muggia, nel giardino di casa Serena - Centro per l'Anziano (via de Marchesetti). Il Centro per l'Anziano, a gestione comunale, ospita 206 ultra 65enni (casa Serena dispone di 86 posti per autosufficienti e casa Bartoli di 120 posti per non autosufficienti). Al concerto farà seguito un gustoso rinfresco per festeggiare insieme la Giornata dell'infermiere.