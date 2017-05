Pallanuoto Trieste: ecco gli esiti delle gare della compagini alabardate

TRIESTE – Fine settimana di gare per la pallanuoto Trieste. Ecco i risultati della squadra maschile e di quella femminile.

Impresa solo sfiorata per la Pallanuoto maschile Trieste

Nella dodicesima (penultima) giornata di ritorno della serie A1 maschile, alla «Bruno Bianchi» la squadra alabardata è stata superata dal Posillipo per 9-10. Gara in costante equilibrio, decisa nel finale dal maggior cinismo della squadra allenata da Mauro Occhiello. Peccato per i tanti errori commessi dai padroni di casa, che per quanto visto in acqua avrebbero sicuramente meritato un risultato positivo. «Intanto voglio ringraziare i nostri tifosi – esclama a fine gara il direttore sportivo della Pallanuoto Trieste Andrea Brazzatti – ci tenevamo a chiudere bene in casa, comunque abbiamo giocato praticamente alla pari al cospetto di un avversario di alto livello. La prestazione è stata buona, adesso pensiamo alla trasferta di Napoli».

Occasione sprecata per la Pallanuoto femminile Trieste

Nella sesta giornata di ritorno del campionato di serie A2 femminile (girone Nord) le orchette sono state sconfitte in trasferta dal Promogest Quartu per 10-9. Il risultato maturato in Sardegna lascia un po’ di amaro in bocca alla squadra alabardata, il bottino pieno infatti era alla portata delle ragazze guidate da Ilaria Colautti. «Potevamo vincere oggi – esclama l’allenatrice triestina a fine gara – loro hanno dimostrato più grinta, soprattutto nel finale, e hanno meritato il successo. Peccato. Siamo partite bene, però non abbiamo gestito con attenzione il vantaggio. Dobbiamo ancora crescere sotto diversi aspetti».

