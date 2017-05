MUGGIA - Nel 2017, la Serenade Ensemble si fa in tre. Quella che condurrà a Muggia in Musica 2017, per l'Associazione Musicale Serenade Ensemble è una stagione musicale particolarmente ricca. Sono tre infatti le iniziative in programma: uno spettacolo su Fabrizio de Andrè, proposto in Istria, Friuli e Dalmazia, tre concerti tenuti nei Balcani e appunto, la tradizionale manifestazione di primavera che avrà come sempre per teatro le piccole e suggestive chiese cittadine.

Musica italiana di stampo cantautorale

L’appuntamento incentrato su Fabrizio De Andrè si inserisce nel neonato filone di musica italiana di stampo cantautorale che l'associazione sta portando in Istria, Friuli e Dalmazia per volontà e con il contributo dell'Unione Italiana dell'Istria e di Fiume. Si tratta di una formazione acustica formata da una decina di musicisti e guidata dal chitarrista e vocalist Giacomo Sfetez che si propone di presentare al pubblico i maggiori successi di Faber e grande successo ha ottenuto fin dalla prima rappresentazione al Palazzo Modello di Fiume lo scorso otto aprile. Sono previste repliche il 6 maggio a Buie, il 14 luglio a Zara e il 5 agosto a Pola. Il tour si concluderà il 29 settembre a Pirano, presso le locali sedi della Comunità degli italiani.

Un'occasione didattica formativa e pregnante

Protagonista dei tre concerti nei Balcani è stata invece la grande musica da camera, il ‘cavallo di battaglia’ dell'Accademia Regionale di Strumenti a Fiato Serenade Ensemble. La serie di concerti rappresenta un'occasione didattica formativa e pregnante per i nove musicisti partecipanti: si tratta infatti di un gruppo misto di giovani musicisti a fiato provenienti da Tirana e da Cattaro che, nell'ambito dell'esperienza didattica Erasmus (al conservatorio di Trieste) si sono inseriti nell' organico dei musicisti giuliani formando un ‘nonetto di fiati’ che ha voluto portare nei quattro concerti sostenuti (a Duino al Collegio del Mondo Unito, a Tirana all'Università delle arti, a Durazzo alla Scuola Superiore di Musica e a Cattaro nella chiesa del Santo Spirito) un repertorio composto dai grandi musicisti italiani vissuti tra tra il Sette e l'Ottocento: Cherubini, Salieri, Donizetti e Rossini eseguito da Carlo Venier (flauto), Xhovana Marku (oboe), Defrim Mala e Agim Mustafj (clarinetti), Ridvan Shaquia e Giacomo Sfetez (fagotti), Giulia Fonzari (Clarinetto contrabbasso) e Luka Grego, Dario Krivokapic e Andrea Sfetez (corni).

‘Muggia in Musica’

Giunta quest'anno alla XX edizione, ‘Muggia in Musica’ si comporrà infine dei classici tre appuntamenti del mese di maggio consistenti in altrettante iniziative concertistiche che vedranno coinvolti sia musicisti professionisti che giovani allievi. Si partirà lunedì 8 maggio dalla basilica di Muggia Vecchia con una replica del programma di Cherubini, Salieri, Donizetti e Rossini eseguita però da un altro cast di musicisti: Carlo Venier (flauto), Paola Fundarò (oboe), Maria Bertos e Giulia Fonzari (clarinetti), Elisa Pacorig e Giacomo Sfetez (fagotti), Cristiano Velicogna (clarinetto contrabbasso), Luka Grego e Andrea Sfetez (corni). In programma musiche di Antonio Vivaldi (Concerto in Sol minore), Luigi Cherubini (Marcia in fa maggiore), Antonio Salieri (Armonia per un Tempio della Notte), Gaetano Donizetti (Sinfonia per fiati) e Gioachino Rossini (Sinfonia da L'Italiana in Algeri’.

‘I colori della musica’

Il secondo appuntamento, alla chiesa di San Rocco venerdì 19 maggio, proporrà un programma a tema, ‘I colori della musica’, consistente nella passerella di un ‘Quartetto di Flauti’ e di un inusuale ‘Quartetto di Corni’ per concludersi con un affascinante repertorio di ottoni e organo. Il terzo e ultimo appuntamento, venerdì 26 maggio, sarà interamente dedicato infine ai giovani allievi della Scuola Media ‘Nazario Sauro’ di Muggia, impegnati un'interpretazione itinerante di alcuni passi tratti dalla Divina Commedia. Lo spettacolo ‘Dante itinerante’ si terrà in luoghi caratteristici del centro storico: prevede la partenza da calle Pancera alle 20.30, una sosta ai giardini sotto il castello e al Lavatoio e la conclusione nella chiesetta di San Francesco. L'inizio dei concerti è fissato per le ore 20.30 e l'ingresso è libero.

