Scappa dagli arresti domiciliari: arrestato 27enne bulgaro

TRIESTE - Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio disposti per garantire la sicurezza e la tranquillità di cittadini nel fine settimana, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per evasione dagli arresti domiciliari, il 27enne B.A., nato in Bulgaria, ma residente a Trieste. Il giovane, che era ristretto agli arresti domiciliari nell’abitazione dei genitori e che se ne era allontanato senza giustificato motivo lo scorso 3 maggio, è stato rintracciato in Piazzale Gioberti. Il giovane, alla vista dei Carabinieri, ha tentato la fuga, opponendo reiteratamente resistenza all’arresto, ma è stato bloccato e immobilizzato dopo un breve inseguimento, in una via adiacente. Una volta fermato B.A. è stato perquisito e trovato in possesso di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana. Per tale ragione, oltre alla contestazione dei reati di evasione e di resistenza a Pubblico Ufficiale, è stato anche segnalato alla Prefettura di Trieste quale assuntore di sostanze stupefacenti. L’uomo, dopo gli accertamenti e le formalità di rito, è stato tradotto al «Coroneo», a disposizione della Procura della Repubblica.