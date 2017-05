Dagli Usa con amore, soldato durante il Governo Militare alleato torna a Trieste

TRIESTE - Ha Trieste sempre nel cuore e per il quinto anno consecutivo Robert Klass, ex militare statunitense che prestò servizio nella nostra città durante il Governo Militare Alleato, vi ha fatto ritorno in questi giorni. Questa mattina, accompagnato dalla moglie e dalla professoressa Barbara Gerini è stato accolto nel salotto azzurro del palazzo municipale dal sindaco Roberto Dipiazza che ha voluto salutare personalmente e portare il benvenuto e il grazie della città a questo «speciale turista» quasi ottantacinquenne, che in gioventù visse una pagina importante della storia della nostra città, prestando il proprio servizio miliare durante il Governo Militare Alleato, assegnato all'amministrazione dell'Ospedale militare che era allora ospitato nell'edificio della scuola Carli-da Vinci-Sandrinelli. Al di la dei ricordi, nel corso del cordiale e amichevole incontro, il sindaco Dipiazza non ha mancato di sottolineare agli ospiti -che attualmente risiedono alle Isole Hawaii- le nuove prospettive di Trieste, a partire dalle potenzialità di sviluppo e crescita legate alla valorizzazione del Porto Vecchio.