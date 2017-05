Orsini e Popolizio chiudono la Stagione Prosa: al Politeama Rossetti c'è "Il prezzo" di Miller

TRIESTE - La Stagione Prosa del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia si conclude in grande stile da due assoluti protagonisti che rappresentano ai massimi livelli il Teatro italiano: Umberto Orsini e Massimo Popolizio. Entrambi protagonisti - e il secondo anche regista – de "Il prezzo", un testo poco noto ma molto bello di Arthur Miller. L’appuntamento è per mercoledì 10 maggio alle 20.30 al Politeama Rossetti, dove la pièce replicherà fino a domenica 14 maggio. «Il prezzo» ha esordito sulle scene a Broadway nel 1968: a metà strada quasi fra le contraddizioni del mondo contemporaneo e quella crisi del 1929 della quale esprime ancora il peso e le ombre. Per questo motivo, certi suoi dialoghi, ironici ma feroci, feriscono la sensibilità delle platee con la forza di un violento pugno nello stomaco.

La storia

La commedia si avvia sullo sfondo di una casa «in disarmo»: il padre dei protagonisti da anni ci si era rintanato. Da ormai sedici anni è venuto a mancare ed ora, poiché l’edificio deve essere abbattuto, i due figli che la vita ha condotto per vie differenti, si ritrovano a gestire quell’eredità. Il vecchio, ridondante mobilio è da rivendere, quindi a tutto va assegnato un prezzo. Ma ognuno di quegli oggetti è anche simbolo di un momento dell’esistenza, di un ricordo, di una scelta: ecco allora che quell’eredità assume un senso ben più profondo, lacerante, metaforico.

Il regista

«Ho accolto con grande entusiasmo la responsabilità di dirigere questa commedia di Arthur Miller che è stata scritta nel 1968 e che in Italia è praticamente inedita - ha spiegato il regista Popolizio - È un’opera molto importante e che proprio in questi giorni viene riproposta negli Stati Uniti e in Inghilterra in occasione del decimo anniversario della morte dell’autore. Ma è importante perché riprende argomenti cari a Miller e ad altri autori americani della seconda metà del Novecento che hanno focalizzato sul tema della famiglia e del disagio legato a mutamenti storico-economici il loro interesse più appassionato. In questa commedia tutto ha un prezzo: le scelte, i ricordi, gli errori, le vittorie e le sconfitte».