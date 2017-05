Aperte le iscrizioni ai laboratori artistici di Elisa Vladilo

TRIESTE - Proseguono le iscrizioni al laboratorio artistico di Elisa Vladilo «Lo spazio sognato. Esplorazione dello spazio urbano», realizzato in collaborazione con la Casa della Musica/Scuola55, rivolto ai ragazzi di età compresa tra 10-14 anni e articolato in 8 incontri consecutivi, nelle giornate di venerdì, dal 12 maggio al 30 giugno, dalle 16.30 alle 18.30. Artefice di installazioni e interventi realizzati appositamente negli spazi pubblici e privati, attraverso un magistrale e vigoroso uso del colore, Elisa Vladilo si è formata all'Istituto d'Arte di Trieste e all'Accademia di Belle Arti di Venezia e Milano, dove ha seguito il corso di scenografia. Ha realizzato diverse mostre in Italia e all'estero, strutturando interventi sia temporanei che permanenti in spazi e giardini pubblici, come nell'Atrio della Fabbrica del Vapore a Milano o presso l'asilo di Villa Geiringer a Trieste. Ha vissuto a Londra e a Berlino, venendo in contatto con vari aspetti della Public Art, ha inoltre vinto il premio della Pollock-Krasner Foundation di New York (1998). Collabora con varie associazioni culturali, e con diversi artisti, architetti e curatori. Progetta e tiene annualmente presso le scuole laboratori d'arte rivolti all'esplorazione dello spazio urbano.

Il laboratorio

Il laboratorio proposto al Museo Revoltella è pensato per qualsiasi realtà urbana, dove sia possibile collaborare con una comunità di persone che vivono nella zona stessa, senza limiti di età; ha avuto diverse edizioni sia nelle scuole che in altri spazi pubblici. «Ogni realtà urbana – spiega l'artista - offre aspetti che teoricamente potrebbero essere modificati secondo le idee ed esigenze di chi ci vive. Molto spesso non esistono le occasioni affinché le persone possano esprimere queste idee in maniera più effettiva, al di fuori di una semplice comunicazione in forma privata» . Il proposito di questi incontri, pertanto, è di risvegliare da una parte il bagaglio personale di relazionamento con i luoghi poi, attraverso un percorso di pratica progettuale agile e leggera, di permettere alle persone di sognare sui propri luoghi e di acquisire in questo modo un senso di appartenenza, più attivo e meno passivo. In occasione del laboratorio al Museo Revoltella, si prenderebbe in esame l'area circostante al Museo, tra Piazza Venezia e Piazza Hortis, approfondendo le loro specifiche caratteristiche e valutando i punti che possono richiedere possibili interventi, al fine di rendere tali luoghi più animati, caratterizzati e/o funzionali.

Prenotazioni presso la biglietteria del Museo Revoltella, in orario di apertura (da lun a dom 10-19, martedì chiuso). Biglietto d'ingresso 1 euro.