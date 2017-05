Telesca: «La Regione ha ripreso ad assumere e ora partirà il concorso per infermieri»

TRIESTE - «Sulla sanità triestina, per quel che riguarda il personale, va ribadito che questa Amministrazione regionale ha oggettivamente ripreso ad assumere, cosa che non si faceva da tempo: 40 operatori sociosanitari nel 2015, 100 nel 2016 mentre quest'anno sta per partire un nuovo concorso per infermieri». Queste le parole dell'assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Maria Sandra Telesca, la quale ha inteso replicare ad una serie di rilievi mossi dalle organizzazioni sindacali sulla situazione della sanità triestina. «Il dato di fatto incontrovertibile - ha sottolineato Telesca - è sotto gli occhi di tutti ed è che abbiamo invertito un trend ricominciando, in questi ultimi tre anni, ad integrare gli organici assumendo personale. E continueremo a farlo anche nel 2017. Poi, sulla questione specifica degli aspetti organizzativi legati al piano ferie, faccio presente che questa è materia che attiene direttamente al governo dell'Azienda, a Trieste come nel resto della regione».

Le risorse

L'assessore ha poi evidenziato come, per il comparto sanitario del territorio triestino, la Regione nel corso della legislatura abbia sempre garantito risorse importanti. A tal fine, secondo Telesca, «il risultato deve essere quello di utilizzare queste risorse al meglio». «Proprio per questo - ha spiegato l'assessore - con la riforma abbiamo centralizzato molte funzioni: un processo che per risultare efficace deve essere accompagnato dalle riorganizzazioni interne alle Aziende». «Perché - ha concluso Telesca - le risorse sono importanti ma non infinite e non possono essere più sprecate».