"Francesco Petrarca: biografia, opere, fortuna": le visite guidate alla mostra sono gratis!

TRIESTE - Il Servizio Biblioteche Civiche informa che il Museo petrarchesco piccolomineo di via Madonna del Mare 13, aperto con l'allestimento dal titolo «Francesco Petrarca: biografia, opere, fortuna», ha in programma delle visite guidate gratuite giovedì 11,18 e 25 maggio, alle 17, e sabato 13, 20 e 27 maggio, alle 11. La mostra espone i manoscritti, i libri a stampa e le opere d'arte più interessanti e preziose come il manoscritto realizzato dall'importante umanista Felice Feliciano nel 400, un ritratto di dama di anonimo artista francese del '500 (in foto), manoscritti miniati e preziosi incunaboli. La collezione petrarchesca piccolominea fu trasmessa per lascito testamentario dal conte Domenico Rossetti de Scander nel 1847 e si compone di 5 delle 6 sezioni della sua biblioteca privata. Il Museo petrarchesco piccolomineo dispone di libri a stampa antichi e opere d'arte che il conte Domenico Rossetti de Scander lasciò in eredità alla Biblioteca civica di Trieste nel 1842. La raccolta bibliografica petrarchesca è seconda al mondo solo al fondo costituito presso la Cornell University Library di Ithaca (NY-USA) e si è arricchita di codici manoscritti ed edizioni quattrocentesche acquistati dalla «Libreria Antiquaria» di Umberto Saba negli anni Trenta del secolo scorso.