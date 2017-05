Mani sul pianoforte, è l'ultimo appuntamento con "Le stanze della musica"

TRIESTE - E' nel segno della "Musica da camera" l'evento conclusivo del cartellone 2016-2017 con "Le stanze della musica", ciclo realizzato nel segno della collaborazione tra il Civico Museo Teatrale «Carlo Schmidl» ed il Conservatorio «Giuseppe Tartini». L'appuntamento è per oggi pomeriggio alle 17.30. La formula è quella, già sperimentata con successo, di una speciale visita guidata dedicata di volta in volta ad uno o più strumenti delle collezioni dello «Schmidl», nella sua sede di Palazzo Gopcevich (Via Rossini, 4), presentati dai giovani musicisti del «Tartini» e dai loro insegnanti. Gli appuntamenti sono in calendario il giovedì, da ottobre a maggio, e vengono proposti in un doppio turno: il mattino alle 11 per gli studenti delle scuole, con particolare attenzione a quelle ad indirizzo musicale (con biglietto scolastico di 1 euro) e il pomeriggio alle 17.30 (con il normale biglietto di accesso al Museo).

Le formazioni 'in scena':

* Ilaria Ellero (flauto), Teresa Vio (violino), Giovanni Dalle Aste (viola) e Thomas Bulzis (violoncello) interpreti del Quartetto in sol maggiore K 285a di Wolfgang Amadeus Mozart;

* Serena Arnò (soprano), Andrea Corazza (clarinetto) e Federico Forti (pianoforte), interpreti di Der Hirt auf dem Felsen D 965 di Franz Schubert;

* Gideon Henska (baritono) e Sladjana Aćimović (pianoforte) interpreti del Lied Die Nacht op. 10 n. 3 di Richard Strauss;

* Aida Turganbayeva (soprano), Birgit Karoh (flauto) e Sebastiano Gubian (pianoforte), interpreti di La Capinera di Julius Benedict;

* Nika Ko¸ar (soprano), Maria Dolores Zornova Olaya (violoncello) e Nicole Vidak (pianoforte) interpreti della Waldvöglein op. 28 n. 1 e Nachts in der Kajüte op. 34 di Franz Lachner.