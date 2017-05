Ritrovata la coppia di 15enni fuggita di casa per amore

TRIESTE – Volevano solo passare un po’ di tempo insieme, così hanno fatto perdere le loro tracce. Ma la fuga d’amore dei due 15enni triestini si è conclusa. Riccardo Ordura e la fidanzata Alexandra, scomparsi domenica sera, sono stati ritrovati: nel tardo pomeriggio di ieri la Polizia è riuscita a individuarli nei pressi dell’abitazione di un conoscente. Come riporta Il Piccolo le ricerche delle forze dell’ordine si erano concentrate nella cerchia degli amici di lui. Una pista aperta proprio seguendo il suggerimento della mamma del ragazzo, Elisa Bacci. che aveva lanciato su Facebook un disperato appello in cerca di qualche indizio che potesse aiutarla a trovare il figlio. Secondo alcuni post pubblicati, la coppia, dopo essere stata avvistata martedì mattina a Grado, sarebbe stata notata nel primo pomeriggio in piazza Goldoni e di sera a Muggia, in località Lazzaretto. Poi alcuni avevano riferito che i due si trovavano in un bar frequentato da loro coetanei. Ieri pomeriggio la vicenda si è conclusa, con un lieto fine.